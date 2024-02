Landestheater Tübingen in Schwäbisch Gmünd: „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“

Foto: Sigmund/​LTT

Dass Karaoke und ein Klassiker von Jane Austen zusammenpassen, zeigt die Inszenierung von Isobel McArthurs „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ am Landestheater Tübingen, die in der Theater-​Reihe des Gmünder Kulturbüros auf dem Programm steht.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Sarah Fleischer

Fünf Schauspielerinnen wirbeln über die Bühne und erzählen die Liebesgeschichte um Elizabeth Bennet und Mr. Darcy. Mit dabei: Witz, Ironie und große Gefühle.







Am Samstag, 2. März, ist die moderne Fassung der schottischen Schauspielerin und Autorin um 20 Uhr im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd zu erleben.

