DJK Gmünd: Heimspiel gegen VfR Umkirch

Foto: Astavi

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd treten am Sonntag in der 3. Bundesliga Süd vor heimischem Publikum gegen den Tabellenvorletzten an. Spielbeginn gegen den VfR Umkirch in der Gmünder Großsporthalle ist um 14.30 Uhr.

Freitag, 23. Februar 2024

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Nicht wie gewohnt am Samstagabend in der Straßdorfer Römersporthalle, sondern am Sonntag in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd bestreitet die auf Tabellenrang sechs liegende DJK Gmünd ihr Heimspiel gegen den VfR Umkirch. DJK-​Trainer Christian Hohmann rechnet mit einem Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird. Gleichzeitig fordert er von seinem Team Wiedergutmachung für die klare 0:3-Niederlage zuletzt beim Schlusslicht TV Villingen.





Wie es personell bei der DJK Gmünd aussieht und mehr über den Gegner aus Umkirch lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 23. Februar.



