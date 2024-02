E-​Carsharing startet in Böbingen

Während andernorts im Ostalbkreis, zuletzt in Aalen, Carsharing-​Angebote eingestellt werden, nimmt die Gemeinde Böbingen zwei neue Stell– und Ladeplätze für E-​Carsharing in Betrieb. Für den Anbieter Deer aus Calw ist es zugleich der erste Standort im Landkreis.

Freitag, 23. Februar 2024

Benjamin Richter

„In der Vergangenheit haben wir nie ein Modell gefunden, das uns überzeugt hat“, blickte Stempfle zurück. Das sei bei Deer anders: Die beiden Autos zum Ausleihen seien kein „Inselprojekt“ mehr, wie zuvor das „Dorfauto“, sondern seien in ein umfangreiches Lade– und Verleihpunktenetz im süddeutschen Raum eingebunden.

Stark ausgebaut sei dieses unter anderem im Landkreis Göppingen, mit Standorten in beinahe jeder Gemeinde. Im Ostalbkreis ist Böbingen dagegen die erste Kommune, in der die Deer-​E-​Autos der Marke Cupra entliehen und zurückgegeben werden können.





Die Ladesäulen befinden sich in der Bürglestraße beim Hotel Schweizerhof und am Bahnhof. An letzterem kamen Bürgermeister Jürgen Stempfle sowie Miriam Heisig, Sophia Meichle und Eileen Stork aus Marketing und Standortentwicklung der Betreiberfirma Deer am Freitag zusammen, um das Angebot scharfzuschalten.

