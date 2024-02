Normannia Gmünd: Re-​Start gegen FV Ravensburg

Foto: Astavi

Der 1. FC Normannia Gmünd startet in die Pflichtspiele in diesem Jahr mit einem Nachholspiel in der Oberliga Baden-​Württemberg daheim gegen den FV Ravensburg. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

Freitag, 23. Februar 2024

Alex Vogt

Auf welche Spieler Zlatko Blaskic am Samstag verzichten muss und was der Normannia-​Trainer über den Gegner sagt, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 23. Februar.



Nach einer so langen Pause muss man es sich vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen: Der 1. FC Normannia Gmünd rangiert in der Fußball-​Oberliga auf dem fünften Tabellenplatz. An diesem Samstag (14 Uhr) geht es wieder los im Schwerzer. Zu Gast sein wird zum Nachholspiel der FV Ravensburg, der momentan in der Abstiegszone den 16. und damit drittletzten Rang belegt.Natürlich möchte die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic an die starken Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen, doch das dürfte vor allem zum Start schwierig werden, denn der Normannia fehlen zunächst eine ganze Menge an Spielern.

