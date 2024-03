Waldstetten: Verdienste in Sport, Kultur und Ehrenamt

In Waldstetten freute sich Bürgermeister Michael Rembold, dass er wieder so viele Bürgerinnen und Bürger aus der Stuifengemeinde für ihre schönen Erfolge in Sport und Musik sowie für deren Engagement im Ehrenamt bei einer Feierstunde würdigen konnte.

Dienstag, 12. März 2024

Gerold Bauer

In Waldstetten hat es schon eine recht lange Tradition, dass die Gemeinde die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sowie Kulturschaffenden gemeinsam mit den Blutspenderinnen und Blutspendern sowie den im Ehrenamt engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu einer gemeinsamen Feierstunde ins Gebäude der Gemeinschaftsschule Hohenrechberg einlädt. Bürgermeister Michael Rembold nutzte dabei die Gelegenheit, um sich bei allen zu bedanken, die sich für das Wohl der Allgemeinheit engagieren oder durch ihre Erfolge den Namen von Waldstetten weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt machen.





