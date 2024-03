Gschwend: 9 Millionen für Straßensanierungen?

Symbol-​Foto: Pixabay/​PIRO4D

Die Gemeinde Gschwend muss mehrere Straßen und Gebäude sanieren. Dazu hat der Gemeinderat die Planungsarbeiten für die dringendsten Arbeiten in Auftrag gegeben. Am Rathaus sollen Barrieren beseitigt werden und an der Schule wird das WC renoviert.

Donnerstag, 14. März 2024

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Da kommt einiges an Kosten zusammen — die die Kommune selbst mit Zuschüssen nicht stemmen könnte, so Hald.





Auf was sich der Gemeinderat stattdessen einigte, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Bürgermeister Christoph Hald hat den Gschwender Gemeinderat über den Sanierungsbedarf der Ortsdurchfahrten im Zuge der L1080 und der B 298 unterrichtet. Bei einer Untersuchung durch das Büro „LKP+“ wurden die Kosten für eine vollständige Sanierung erfasst, die den Austausch von Abwasserkanal und Wasserleitungen mit Hausanschlüssen, die Sanierung von Fahrbahn und Gehwegen und den Austausch der Straßenbeleuchtung einschließt.

