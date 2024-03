Lorch: Fußgänger stirbt bei Autounfall

Symbol-​Foto: rz

Am Mittwochabend wurde ein 83-​Jähriger bei einem Unfall in Lorch tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang wird derzeit untersucht.

Donnerstag, 14. März 2024

Sarah Fleischer

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend um kurz nach 19.30 Uhr. Eine junge Frau fuhr mit ihrem Daihatsu auf der K3334 von Lorch in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz vor dem Wachthaus prallte sie mit einem 83 Jahre alten Mann zusammen, der sich bisherigen Erkenntnissen zufolge mitten auf der rechten Fahrspur aufhielt. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-​Hilfe-​Maßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.