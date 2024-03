Normannia Gmünd: Caliskan verlängert um ein Jahr

Archivfoto: Jani Pless

Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd hat einen weiteren Vertrag verlängern können. Innenverteidiger Melih Caliskan hat für eine weitere Saison beim FCN unterschrieben.

Donnerstag, 14. März 2024

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



Der 21-​jährige Deutsch-​Türke war erst im vergangenen Sommer vom SC Geislingen in den Schwerzer gewechselt und war vor allem in den vergangenen Spielen vermehrt zum Einsatz gekommen. „Er ist noch recht jung, wir sehen noch viel Potenzial in ihm. Dazu bekommt er jetzt bereits sehr viel Spielzeit bei uns“, freut sich Fichter bereits über die aktuelle Entwicklung Caliskans.

„Wenn er so weitermacht, können wir uns schon jetzt auf die Zukunft freuen. Er ist eklig im Zweikampf, ohnehin eine seiner Stärken, dazu hat er sich im Spiel mit Ball bereits deutlich gesteigert“, so Fichter (rechts im Bild) zu dieser Personalie.



„Wir sind froh, dass Melih auch in der kommenden Saison bei uns spielen wird. Man hat auch im Derby gegen Essingen wieder gesehen, über welch großes Potenzial er verfügt“, sagt Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia. „Herz und Leidenschaft“ zeichneten den Innenverteidiger aus.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



253 Aufrufe

164 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen