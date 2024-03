Schwäbische Waldfee: Bewerbungsfrist endet bald

Foto: Schwäbischer Wald Tourismus

Wer schon immer gerne Schwäbische Waldfee werden wollte, hat jetzt noch die Chance, den Hut in den Ring zu werfen.

Donnerstag, 14. März 2024

Sarah Fleischer

Am 22. März endet die Bewerbungsfrist. Bedingung für die Teilnahme sind ein Wohnsitz in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes und die Volljährigkeit. Die Schwäbische WaldFee-​Kommunen sind: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Berglen, Gaildorf, Großerlach, Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt, Murrhardt, Oberrot, Oppenweiler, Rudersberg, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal, Welzheim und Wüstenrot.





Wo es mehr Infos und die Bewerbungsunterlagen gibt, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



