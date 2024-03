Beste schreibt erneut Geschichte

Ein Fußballspieler aus einem Verein in Ostwürttemberg wird Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Jan-​Niklas Beste für die Testspiele am 23. März in Lyon gegen Frankreich und am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande in sein Aufgebot berufen. Mit diesem Thema befassen sich die Marginalien der Rems-​Zeitung dieses Wochenende. Sie können den Text hier kostenlos in voller Länge lesen:

Samstag, 16. März 2024

Gerold Bauer

Tatsächlich, die seit dem vergangenen Wochenende kursierenden Gerüchte haben sich am Donnerstag bestätigt. Damit war vor einem Jahr noch nicht zu rechnen, als der Verein dieses Debütanten noch der 2. Bundesliga angehörte. Der Fußballbezirk Ostwürttemberg stellt einen deutschen Fußball-​Nationalspieler. Besser gesagt der Bundesliga-​Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Jan-​Niklas Beste für die Testspiele am 23. März in Lyon gegen Frankreich und am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande in sein Aufgebot berufen. Der Fernsehsender Sport 1 nennt es eine „Sensation im DFB-​Kader“, dass urplötzlich ein Heidenheimer ein Kandidat für das deutsche Aufgebot bei der am 14. Juni beginnenden Heim-​Europameisterschaft ist. Beste schreibt zum zweiten Mal in dieser Saison Geschichte. War er es doch auch, der mit seinem Freistoßtreffer am zweiten Spieltag der laufenden Saison im ersten Bundesliga-​Heimspiel des FCH gegen die TSG Hoffenheim das erste Bundesliga-​Tor des 1. FC Heidenheim erzielt hat. Das „Tor des Monats“ im August des vergangenen Jahres.

