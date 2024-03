Normannia Gmünd: 0:4 beim Dritten

Archivfoto: Astavi

Der FC 08 Villingen schlägt den 1. FC Normannia Gmünd in der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg klar mit 4:0 (1:0). Tim Grupp sieht bei seinem Comeback nach seiner Verletzungspause auf Seiten der Normannia die gelb-​rote Karte.

Sonntag, 17. März 2024

Alex Vogt

36 Sekunden Lesedauer



Überraschend früh stand Tim Grupp der Normannia wieder zur Verfügung. Sein persönliches Ziel war der Start nach dieser Partie. Zwar verstärkte er wieder das Mittelfeld, doch musste er nach etwas über einer Stunde früher duschen gehen. Nach einem Zweikampf an der Mittellinie zeigte der Unparteiische Grupp den gelb-​roten Karton.







Den ausführlichen FCN-​Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. März.



In der Fußball-​Oberliga hat der Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd etwas erlebt, was er in dieser Saison noch nicht so häufig erleben musste: eine deutliche Niederlage. 0:4 stand es aus Sicht der Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic am Ende in der Partie beim FC Villingen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



94 Aufrufe

144 Wörter

21 Minuten Online



Beitrag teilen