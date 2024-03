Die ersten Bäume in der Bocksgasse sind gepflanzt

Foto: tv

Grüne Urbanität — insbesondere echte Bäume statt Kübelpflanzen — ist im Sinne der Klimaanpassung vielen ein großes Anliegen. Wo vor zwölf Jahren im Bereich Bocksgasse/​Johannisplatz die letzten Bäume gefällt wurden, kommen nun fünf neue hin.

Montag, 18. März 2024

Gerold Bauer

Ein Konzept hat der Klima– Umwelt– Energie– und Bau-​Ausschuss des Gmünder Gemeinderats vor gut einem Jahr beschlossen, nun wird die Umsetzung konkret. Grundlage für das Maßnahmenpaket sind jene Leitlinien, die das Stuttgarter Büro Köber zusammengestellt hatte.





Welche Baumarten künftig die fünf Gmünder Partnerstädte repräsentieren und was bei der Pflanzung von Stadtbäumen berücksichtigt werden muss, lesen Sie am 19. März in der Rems-​Zeitung!



