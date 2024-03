„Fit im Park“: Sport unter freiem Himmel

Foto: Astavi

Das Bewegungsprogramm „Fit im Park“ für Senioren in der rotarischen Bewegungswelt in der Grabenallee bei der Stadtvilla in Schwäbisch Gmünd ist an diesem Dienstag in seine zehnte Saison gestartet. Und steigt bis Ende Oktober immer dienstags.

Dienstag, 19. März 2024

Alex Vogt

Mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich die erste Bewegungseinheit unter freiem Himmel bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen nicht entgehen.





Was dieses Fitness-​Angebot so besonders macht, lesen Sie im Bericht von Eduard Kessler in der Rems-​Zeitung vom 20. März.



Nunmehr zum zehnten Mal wird das Bewegungs– und Gymnastikprogramm „Fit im Park“ in diesem Jahr in der Gmünder Grabenallee angeboten. Am Dienstagvormittag war der Saisonauftakt und die Resonanz bei dieser Auftaktveranstaltung zur neuen Freiluftsaison war rekordverdächtig.

