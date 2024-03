So Ebbes: Sieaberau

Symbol-​Foto: Pixabay/​geralt

Dialekte sind etwas schönes. Noch dazu gibt es in Deutschland unzählige davon, und sie gehören zum Charakter der jeweiligen Region dazu. Manchmal sorgen sie allerdings auch für Verständigungsschwierigkeiten, wie dieses So Ebbes zeigt…

Dienstag, 19. März 2024

Sarah Fleischer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Hessisch, Badisch, Plattdeutsch, Sächsisch oder Kölsch — jeder Dialekt hat einen eigenen Wortschatz. Rund um Schwäbisch Hall, wo „die Hasen Hosa haaßa un dia Hosen Housa“ ist das Hohenlohische daheim und rund um Schwäbisch Gmünd (jeder weiß es) das beste Schwäbisch, das es gibt. Trifft aber ein solcher Schwabe auf einen Niederbayern, dann ist die babylonische Sprachverwirrung perfekt. Eigentlich müsste einem das Niederbairische ja vertraut sein, denn der Politiker Hubert Aiwanger hat mit seinen dialektgefärbten Reden diesen Dialekt längst gesellschaftsfähig gemacht und wer ihm zuhört, weiß sehr wohl, was er meint, wenn er sich eine „Flosche Opfelsoft“ bestellt. Vor einiger Zeit hatte es der Schwabe aber mit einem Niederbayern zu tun, zu dem im Vergleich Aiwanger das reinste Hochdeutsch spricht. Es ging um das Schnapsbrennen, der Niederbayer erklärte mit rollenden, dumpfen Worten in starkem Dialekt, wie er das mache und nur aufgrund des Themas verstand der Schwabe überhaupt einen Bruchteil des Gesagten. Der Schwabe seinerseits erklärte seinem Gegenüber, dass er einen Birnenschnaps brennen wolle und erzählte auf gut schwäbisch: „Mir hent en Haufa Biera klaubt.“ Der Niederbayer verstand offensichtlich kein Wort, schob seinen Hut weit nach hinten und meinte kopfschüttelnd: „Wissen’s wos, sie hab’n an fuarchtborn Dialekt.“ Der Schwabe wehrte sich galant: „Siaberau.“





Diesen und weitere Artikel finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



556 Aufrufe

258 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen