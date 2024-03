UNESCO Geopark Schwäbische Alb: Neue Kampagne

Den UNESCO Geopark Schwäbische Alb mehr in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, ist das Ziel der jüngsten Marketingkampagne. Denn landschaftlich ist in der Region viel geboten.

Samstag, 02. März 2024

Sarah Fleischer

Landrat Dr. Joachim Bläse als stellvertretender Geopark-​Vorsitzender präsentierte im Aalener Landratsamt die neuesten Roll-​ups des Geoparks, die ab sofort bei allen Geopark-​Mitgliedern zu sehen sein werden.„Damit wollen wir zeigen, dass wir Teil des UNESCO Geoparks Schwäbische Alb sind. Gleichzeitig wollen wir unsere Bürgerinnen und Bürger auf unser interessantes und unglaublich vielfältiges geologisches Erbe aufmerksam machen. Die tollen Angebote, die der Geopark Schwäbische Alb an unzähligen Infostellen in Museen, Erlebniswelten, Naturschutzzentren, Schauhöhlen und vielem mehr bietet, lassen uns einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit werfen und vermitteln uns, wie unser heutiger Lebensraum zu dem wurde, wie er sich uns heute darstellt“, so Bläse.Es warten viele Entdeckungen und Erlebnisse – alle Infos dazu untergeop​ark​-alb​.de und in der Geopark-​Entdeckerkarte, die es kostenlos in den 28-​Geopark-​Infostellen oder auf der Website zum Download gibt.

