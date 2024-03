Ballettschule Beisswenger: Ballettschülerinnen meistern Prüfung

Foto: bstb

Die Schülerinnen der Ballettschule Teresa Beisswenger in Waldstetten absolvierten Prüfungen der Royal Academy of Dance. Abgenommen wurden die Prüfungen von Roberta Mc Clelland, ehemalige Tänzerin vom Royal Ballet in London.

Freitag, 22. März 2024

Sarah Fleischer

Was die Prüfung beinhaltet und wer die sie gemeistert hat, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Prüferin Roberta Mc Clelland prüft seit ihren Karriereende als Tänzerin beim Royal Ballet Kandidatinnen und Kandidaten auf der ganzen Welt bezüglich ihrem tänzerischen Können.Für alle Schülerinnen haben sich die vielen Proben gelohnt, denn alle erhielten hervorragende Noten in Form von einer Urkunde der Royal Academy of Dance.

