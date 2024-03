Normannia Gmünd: TSG Backnang zu Gast

Foto: Zimmermann

Zlatko Blaskic, Trainer des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, steht vor reichlich personellen Fragezeichen vor dem Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen die TSG Backnang.

Freitag, 22. März 2024

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Mit der TSG Backnang kommt nun eine auswärtsstarke Mannschaft in den Schwerzer. Die Backnanger haben auswärts in der bisherigen Saison mehr Punkte erzielt (19) als zu Hause (12).





Warum die Kader-​Situation beim 1. FC Normannia Gmünd aktuell alles andere als rosig ist, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 22. März.



In der Fußball-​Oberliga empfängt der 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (14 Uhr) die TSG Backnang. Nach wie vor plagen die Normannia einige personelle Sorgen, dazu fehlt Tim Grupp nach seiner Ampelkarte, die er sich in Villingen abgeholt hatte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



271 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen