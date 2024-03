13-​jähriger Organist Samuel Fauser tritt beim Bundeswettbewerb an

Foto: wjb

Der erst 13-​jährige Organist Samuel Fauser aus Waldstetten errang in seiner Altersgruppe III zwei bedeutende Erfolge: Sowohl beim Regionalwettbewerb in Heidenheim als auch beim Landeswettbewerb Baden Württemberg in Offenburg erspielte sich Samuel jeweils einen 1.Preis mit Weiterleitung. Damit nimmt er im Mai am Bundeswettbewerb in Lübeck teil.

Montag, 25. März 2024

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Die Kirchenorgel ist 2024 für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ nach längerer Unterbrechung wieder zugelassen. Samuel Fauser, der erst seit zwei Jahren Orgel spielt, trat mit einem anspruchsvollen Programm an: Einem Trio des Bach-​Schülers Johann Ludwig Krebs, Praeludium und Fuge ex g von Dieterich Buxtehude sowie einem Konzertstück des Franzosen Eugène Reuchsel.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



273 Aufrufe

100 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen