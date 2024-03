Mehr Feldhasen in Deutschland

Symbol-​Foto: Pixabay/​WFranz

Gute Nachrichten kurz vor Ostern: Der Feldhase — eigentlich ein gefährdetes Wildtier - vermehrt sich prächtig. Woran liegt das?

Dienstag, 26. März 2024

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Feldhasen sind in Deutschland nahezu flächendeckend verbreitet, selbst in Waldgebieten und urbanen Lebensräumen wie Berlin kommen sie vor. Zwischen den sechs deutschen Großlandschaften gibt es aber Unterschiede bei den Beständen.





Wo es in Deutschland die meisten Feldhasen gibt und warum sie sich neuerdings so gut vermehren, steht am Dienstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



Die gefährdeten Feldhasen haben sich in Deutschland zuletzt deutlich vermehrt. Im Frühjahr 2023 hoppelten im Durchschnitt 19 Feldhasen pro Quadratkilometer auf Feldern, Wiesen und Äckern. „Das ist ein Allzeithoch“, sagte der Sprecher des Deutschen Jagdverbandes (DJV), Torsten Reinwald. Es sei der höchste Wert seit Beginn des bundesweiten Monitorings 2001.

