Briefmarken-​Sieger aus Lorch ist nun Geschichte

Archiv-​Foto: hs

Über mehrere Generationen hat das Familienunternehmen Sieger mit ihren Briefmarken den Namen der Stadt Lorch nicht nur in alle Welt, sondern sogar ins Weltall getragen. Günter H. Sieger hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, das Unternehmen aufzugeben.

Mittwoch, 27. März 2024

Gerold Bauer

101 Jahre lang war die Firma Sieger als Briefmarkenhandel auf dem Markt — jahrzehntelang sogar der Marktführer in dieser Branche. Doch die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Stammkunden sterben weg, und junge Menschen haben kaum noch einen Sinn für die Philatelie, begründet Günter H. Sieger seinen Entschluss, sein Traditionsunternehmen aufzugeben.





