Junge Menschen an der politischen Willensbildung beteiligen — aber wie?

Jugendgemeinderäte , Jugendbeiräte und andere Formen der kommunalpolitischen Beteiligung sollen junge Menschen an die Willensbildung in einer Demokratie heranführen. Die klassische Gremienarbeit mit regelmäßigen Sitzungen funktioniert aber nicht überall. Die RZ hörte sich in mehreren Städten und Gemeinden um und sprach unter anderem mit Katharina Miller, die vor 30 Jahren sehr engagiert dem ersten Gmünder Schülergemeinderat angehörte.

Mittwoch, 27. März 2024

Gerold Bauer

In Sachen Jugendbeteiligung an der Kommunalpolitik waren die Gmünder ja einst die großen Vorreiter, als sie vor rund 30 Jahren den Schülergemeinderat etablierten. Mehrfach staunte die RZ bei Sitzungen des aktuellen Gmünder Jugendgemeinderats darüber, dass von den Mitgliedern die meisten nicht durch geschliffene Wortbeiträge oder ausgefeilte Ideen, sondern durch Abwesenheit glänzten.





Haben junge Leute generell einfach nur das Interesse an der Politik verloren oder funktioniert es andernorts beziehungsweise mit einer anderen Strategie besser? Am 27. März gibt es in der RZ zu diesem Thema viel zu lesen!



