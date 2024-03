Teures Falschparken in der Schwerzerallee in Schwäbisch Gmünd

Foto: gbr

Der Platz zwischen den Bäumen in der Schwerzerallee in Schwäbisch Gmünd bietet sich zum Parken für Anwohner geradezu an – zumal diese Flächen sogar asphaltiert sind. An einer Stelle sollte man es nicht tun. Sonst kostet es 55 Euro und einen Punkt.

Donnerstag, 28. März 2024

Gerold Bauer

Beim Weststadtforum diese Woche ging es schwerpunktmäßig um Verkehrsthemen. Dabei wurden heftig die Köpfe als Ausdruck des Unverständnisses geschüttelt, als eine Bürgerin auf ein ihrer Meinung nach neues Parkverbot in der Schwerzerallee hinwies. Wie sich nun heraus stellte, ist dieses Parkverbot weder neu noch bezieht es sich auf sämtliche Parkplätze zwischen diesen Bäumen.







Was es damit wirklich auf sich hat, lesen Sie am 28. März in der Rems-​Zeitung!



