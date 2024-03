Frühlingserwachen im Remspark in Schwäbisch Gmünd

Fotos: gbr

Der sonnige Nachmittag am Karfreitag lockte viele Menschen in den Remspark, wo schon zahlreiche Frühjahrsblumen für bunte Farbtupfer sorgen.

Freitag, 29. März 2024

Gerold Bauer

Der Feiertag hatte sich am Vormittag zwar zeitweise von einer eher unfreundlichen Seite gezeigt und es gab sogar Regen. Am Nachmittag herrschte dann aber bestes Flanierwetter — und manche Besucherinnen und Besucher nutzten am Remsufer schon die Sonnenliegen oder genehmigten sich im Strandkorb ein Eis.

