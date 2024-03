Gezielte Fahrzeugkontrollen am „Car Friday“ in Schwäbisch Gmünd

Fotos: gbr

Aus dem christlichen Karfreitag wurde bei Fans von PS-​starken sowie auffallend gestalteten Autos der „Car Friday“ — ein Tag, an dem auch traditionelle Szene-​Treffen oder gemeinsame Ausfahrten stattfinden. Weil an solchen Autos oft auch nicht zulässige Umbauten vorgenommen werden, nimmt die Polizei diesen Tag zum Anlass für gezielte Kontrollen. So auch dieses Jahr in der Gmünder Weststadt.

Freitag, 29. März 2024

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Streifen sind dazu unterwegs. Auffällige Fahrzeuge dürfen dann der Polizei zum Betriebshof der Straßenmeisterei in der „Krähe“ folgen, wo sie einer genaueren Untersuchung — auch durch einen Dekra-​Sachverständigen — unterzogen werden. Das Gelände mit Fahrzeughallen sowie Gruben zur Inspektion und Wartung bietet dafür ideale Voraussetzungen.





Lesen Sie am Samstag, 30. März, in der Rems-​Zeitung, worauf Polizei und Prüfer bei diesen Kontrollen ihr Augenmerk besonders legen und wie sich ihre Bilanz am Ende der Kontrollaktion darstellt!



