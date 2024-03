Motorradfahrer verliert seinen Sozius — Der wird beim Sturz schwer verletzt

Symbol-​Foto: gbr

Ein 18-​Jähriger fuhr auf einem Motorrad mit. Bei Mögglingen fiel er auf die Straße und wurde dabei schwer verletzt. Wie es zu diesem Unfall kam ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Samstag, 30. März 2024

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Am Karfreitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 25-​Jähriger die B 29, von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen, mit seinem Motorrad Honda. Ein 18-​Jähriger fuhr auf dem Motorrad als Sozius mit und fiel aus unbekannter Ursache, auf Höhe der Ausfahrt Mögglingen — Süd, vom Motorrad, ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Bei dem Sturz verletzte sich der 18-​Jährige schwer und er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



650 Aufrufe

103 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen