Archiv-​Bild: gbr

Was wünschen sich die Mögglinger im Ort? Zur Diskussion über die Ergebnisse der „Mögglinger-​Umfrage“ hatte der SPD-​Ortsverein und die Aktiven Mögglinger in die Räume des Pflegedienstes eingeladen. Viele Anregungen und Vorschläge waren bei dieser Aktion eingegangen.

Sonntag, 31. März 2024

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



„Uns hat die große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefreut. Viele Ideen und Vorschläge sind eingegangen, die wir in unsere Arbeit aufnehmen und auch an die Verwaltung weitergeben werden“, so Gemeinderat und SPD-​Ortsvereinsvorsitzender Jakob Unrath. Dieser präsentierte gemeinsam mit Gemeinderätin Irmgard Sehner und Gemeinderat Viktor Wall am Abend die Zahlen und Fakten zur Befragung. Trotz einer angespannten Finanzlage dürfe man die Ortskernsanierung nicht unter den Tisch fallen lassen. Dies war einer der Wünsche, die Mögglingerinnen und Mögglinger im Rahmen dieser Umfrage zum Ausdruck brachten.

