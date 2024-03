Was ist passiert in Böbingen an der Rems

Dienstag, 05. März 2024

St. Josef: Gemeindefest zum Orgeljubiläum

Freitag, 01. März 2024

Landtechnik: Frühjahrsausstellung bei Bopp Landmaschinen in Böbingen

Freitag, 23. Februar 2024

E-Carsharing startet in Böbingen

Montag, 12. Februar 2024

"Movienight" beim TSV-Fasching in Böbingen

Donnerstag, 01. Februar 2024

Böbingen 2037: Erster Entwurf ist nicht rechtssicher