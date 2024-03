Daniel Sauerbeck: neuer Landesvorsitzender AfA Baden-​Württemberg

Danierl Sauerbeck (2.v.l.) ist neuer Landesvorsitzender der AfA Baden-Württemberg.Foto: AfA Baden-​Württemberg

Daniel Sauerbeck ist der neue Landesvorsitzende der AfA Baden-​Württemberg. Damit ist der Ostalbkreis gut im Vorstand der SPD-​Arbeitsgemeinschaft vertreten.

Mittwoch, 06. März 2024

Sarah Fleischer

Sauerbeck war bislang Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen im Ostalbkreis (AfA-​Ostalb) und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender eines Automobilzuliefererbetriebs aus dem Ostalbkreis. Die Delegierten in Stuttgart votierten einstimmig für Sauerbeck.

Der SPD-​Kreisvorsitzende Jakob Unrath gratulierte Sauerbeck und den weiteren gewählten Mitgliedern des neuen Vorstands: „Der Ostalbkreis ist hervorragend vertreten im neuen AfA-​Landesvorstand.“





Wer aus dem Ostalbkreis noch im AfA-​Landesvorstand vertreten ist und was Sauerbecks Ziele sind, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



