Normannia Gmünd verlängert mit Kaspar

Archivfoto: Jani Pless

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd verlängert mit dem 19 Jahre jungen Offensivspieler Louis Kaspar um ein weiteres Jahr.

Mittwoch, 06. März 2024

Alex Vogt

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd macht viel Spaß in dieser Runde, residiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz – und das als Aufsteiger. Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Gmünder, ist natürlich zufrieden, legt aber nicht etwa die Füße hoch. Es muss bereits an die nächste Saison gedacht werden, die – so hoffen es die Verantwortlichen – erneut in der Oberliga stattfinden wird. Mit Louis Kaspar (links auf dem Bild) hat Fichter nun eine junge Offensivkraft für ein weiteres Jahr an den Verein binden können.„Louis Kaspar hat unglaubliches Potenzial und kann ein Spiel sehr schnell verändern. Das hat er bei seinen Einwechslungen schon häufiger unter Beweis stellen können. Er muss jetzt nur schauen, dass er gesund und fit bleibt und nicht immer wieder ausfällt“, sagt Stephan Fichter, der sich freut, den 19-​Jährigen für ein weiteres Jahr an die Normannia hat binden können.Kaspar ist zur Saison 2022/​23 von der SG Winterbach/​Remshalden in den Gmünder Schwerzer gewechselt und markierte in seiner ersten A-​Jugendsaison 29 Tore in 18 Spielen. In der Aufstiegssaison der Normannia holte ihn Gmünds Trainer Zlatko Blaskic immer wieder zu den Aktiven dazu. Zurecht, wie sich herausstellen sollte: in fünf Einsätzen schaffte der Nachwuchskicker stolze drei Treffer.In dieser Saison kam Kaspar bisher auf elf Einsätze, in denen er immerhin zwei Treffer markieren konnte.

