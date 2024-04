650 Jahre Gschwend: Sonderausstellung im Heimatmuseum

Foto: Sammlung Bareis

Am Sonntag, 7. April, ist das Heimatmuseum in Gschwend-​Horlachen mit der Sonderausstellung: „Gang durch 650 Jahre Gschwender Geschichte“ geöffnet. Die reguläre Präsentation des Museums steht den Besucherinnen und Besuchern natürlich ebenfalls offen.

Montag, 01. April 2024

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Das Heimatmuseum hat in der Sonderausstellung zu jeder Epoche interessante Exponate und macht mit Kapiteln der Ortsgeschichte vertraut, die vielen heute gar nicht mehr bewusst sind. So gab es zum Beispiel früher in Gschwend eine Zündholzfabrik, und in Horlachen wurden Spanschachteln gefertigt. Wie wurde früher von der Feuerwehr ein großer Brand bekämpft? Auf solche Fragen gibt die Ausstellung Antworten! Das Museumsteam freut sich auf zahlreichen Besuch und die Dorfgemeinschaft wird mit Kaffee und Kuchen bewirten.

