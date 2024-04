Frank Dürr: Plötzlich bei Bayern-​Spiel im Schiri-​Team

Foto: FCH

Frank Dürr aus Herlikofen wird beim Spiel in der Fußball-​Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Bayern München kurzerhand vom Zuschauer zum vierten Offiziellen. Im Interview blickt der 46-​jährige Schiedsrichter auf dieses besondere Erlebnis zurück.

Mittwoch, 10. April 2024

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



In der ausverkauften Voith-​Arena erlebten 15.000 Zuschauer am Samstag den Überraschungssieg des 1. FC Heidenheim in der Fußball-​Bundesliga gegen den FC Bayern München. Der Aufsteiger drehte gegen den deutschen Rekordmeister einen 0:2-Pausenrückstand zum 3:2-Coup.

Live dabei und doch nicht alle Tore gesehen: Frank Dürr. Thomas Ringhofer hat mit dem Bezirksschiedsrichterobmann und Obmann der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd, der plötzlich einen offiziellen Einsatz als vierter Offizieller gehabt hat, gesprochen.









Wie es dazu kam, dass Frank Dürr den Anschlusstreffer des 1. FC Heidenheim verpasste, und wie er das Spiel und seine Aufgaben an der Seitenlinie wahrnahm, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. April. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch im iKiosk.

Ich war schon sehr froh darüber, dass ich die VIP-​Karten vom Württembergischen Fußballverband bekommen hatte und habe mich auf ein schönes Fußballspiel gefreut. Auf das allererste Punktspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Bayern München in Heidenheim. Das Wetter war perfekt. Ich habe einfach auf einen schönen Nachmittag gehofft und auch darauf, im VIP-​Raum einige Bekannte zu treffen und gute Gespräche zu führen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



426 Aufrufe

231 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen