35. Ostalbrallye steht an diesem Samstag an

Foto: Zimmermann

Motorsportfans aus der Region können an diesem Samstag wieder spannenden Motorsport erleben. Die 35. KW-​Ostalbrallye findet ab 11.30 Uhr in und um Abtsgmünd statt. Am Start sind Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland und aus der Schweiz.

Donnerstag, 11. April 2024

Alex Vogt

36 Sekunden Lesedauer



Das Rallyezentrum befindet sich in der Kochertal-​Metropole in Abtsgmünd. Dort ist auch das Programmheft erhältlich, in dem Parkplätze, Zuschauerzonen und Wertungsprüfungen eingezeichnet sind. Der Start zur Rallye erfolgt am Samstag ab 11.30 Uhr an der Kochertal-​Metropole.





Welcher weiterer Motorsport-​Leckerbissen am Samstag auf dem Programm steht und mehr zu den Wertungsprüfungen lesen Sie im Vorbericht von Michael J. Scheidle in der Rems-​Zeitung vom 12. April.



Die Ostalbrallye zählt zum DMSB-​Rallye-​Cup, dem wichtigsten Prädikat im Rallyesport nach der Deutschen Rallye-​Meisterschaft. 69 Teams werden an den Start gehen und ihr Können auf den Wertungsprüfungen unter Beweis stellen. Auch einige lokale Rallyeteams haben für ihre Heimrallye zugesagt.

