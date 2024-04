Bike the Rock in Heubach am 27. und 28. April

Foto: Zimmermann

Das Bike the Rock bietet auch in diesem Jahr am 27. und 28. April wieder die ganze Palette des Moutainbikesports. Neben den Koryphäen des Cross-​Country-​Sports kommen auch Hobbybiker zum Zug.

Samstag, 13. April 2024

Alex Vogt

26 Sekunden Lesedauer



Die Vielfalt an Disziplinen ist ein Erfolgsgarant dieser Kultveranstaltung in Heubach. Das Marathon– beziehungsweise das Endurorennen, der Wettkampf auf dem Pumptrack oder die Cross-​Country-​Rennen: Jeder Mountainbiker findet sein Wettkampfformat, um sich in einem Rennen mit Gleichgesinnten zu messen. Dabei ist das Leistungsspektrum im Amateurbereich sehr unterschiedlich.





Wie man sich für das Bike the Rock anmelden kann und mehr zum Programm an beiden Tagen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. April.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

104 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen