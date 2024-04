Derby: TSGV Waldstetten gegen FC Bargau

Die beiden Trainer Timo Brenner (TSGV Waldstetten) und Manuel Doll (FC Bargau) blicken vor dem Derby in der Fußball-​Landesliga an diesem Samstag, 15.30 Uhr, auf das Hinspiel zurück und sprechen über die Bedeutung dieses anstehenden Duells.

Samstag, 13. April 2024

Was die beiden Trainer über den Derbygegner und ihre Erwartungen im Hinblick auf dieses Spiel sagen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. April.







Der Tabellenzwölfte erwartet an diesem Samstag um 15.30 Uhr das Schlusslicht zum Derby. Sowohl der TSGV Waldstetten als auch der FC Bargau gehören in der zweiten Landesliga-​Staffel dem Tabellenkeller an. Während sich die Waldstetter mit 26 Punkten noch berechtigte Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen können, sind die Bargauer Chancen auf den Nichtabstieg mit elf Punkten nur noch theoretischer Natur.

