Polizei überwältigt in Gmünd einen Mann, der mit einer Schusswaffe hantierte

Foto: rzl

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagnachmittag in der Gmünder Innenstadt, nachdem ein Mann dabei beobachtet wurde, wie er mit einer Schusswaffe hantierte.

Montag, 15. April 2024

Gerold Bauer

58 Sekunden Lesedauer



Gegen 14 Uhr ging bei der Polizei die Nachricht ein, dass ein Mann im Bereich der Rems-​Galerie mit einer Schusswaffe zu Gange sei. Laut Aussage von Polizeisprecher Holger Bienert habe man eine Fahndung mit zahlreichen Kräften eingeleitet und den besagten Mann dann etwas später in der Vorderen Schmiedgasse im Bereich des Eingangs zum City-​Center angetroffen. Dort wurde der Mann überwältigt und vorläufig festgenommen. Verletzt wurden niemand. Wie sich herausstellte, hatte er eine Softair-​Waffe dabei. Über seine Motive ist noch nichts bekannt.







Hier dazu der aktuelle Polizeibericht: „Mann hantiert mit Softair-​Pistole Ein 29 Jahre alter Mann hantierte am Montag gegen 14 Uhr in der Remsgalerie mit einer Pistole und entfernte sich anschließend in Richtung Marktplatz. Zeugen konnten dies beobachten und verständigten die Polizei. Diese fahndete mit starken Kräften nach ihm. Er konnte in der Vorderen Schmiedgasse festgestellt und dingfest gemacht werden. Bei ihm wurde eine Softair-​Pistole aufgefunden, die sichergestellt wurde. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung mit zum Polizeirevier genommen. Ob er jemanden mit der Waffe konkret bedrohte ist noch unklar. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/​3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Er war auffällig mit einer weißen Hose und einer weißen Mütze bekleidet und führte eine camouflagefarbigen Rucksack bei sich.“

9466 Aufrufe

233 Wörter

2 Stunden Online



