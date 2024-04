Wenn der Meldeempfänger piepst, rücken die Ehrenamtlichen der Feuerwehr aus

Foto: wsh

Statistisch gesehen rückt die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd laut Jahreshauptversammlung alle 17 Stunden aus. Ehrenamtliche engagieren sich 60.000 Stunden pro Jahr, und die Floriansjünger hatten im letzten Jahr 502 Einsätze. 99 mal hat es gebrannt

Montag, 15. April 2024

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Viel Lob und Dank erhielten die freiwilligen Männer und Frauen der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd bei der Jahreshauptversammlung für ihren Einsatz für Menschen in Not. Die Feuerwehrkommandanten, die Vertreter der Stadt und aus der Politik betonten die hohe Bedeutung des Ehrenamtes im Brand– und Katastrophenschutz. Die Bernhardushalle in Weiler füllte sich bis auf den letzten Platz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



269 Aufrufe

90 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen