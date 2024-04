„Bündnis gegen Rechts“ plant in Gmünd Aktionen vor dem Wahltag am 9. Juni

Foto: gbr

In diesem Jahr werden am 9. Juni nicht nur die Europa-​Abgeordneten, sondern auch die Kreis– und Gemeinderäte neu gewählt. Mit einem überparteilichen Schulterschluss im Vorfeld dieser Wahl soll ein politischer Rechtsruck in den Gremien verhindert werden.

Dienstag, 16. April 2024

Gerold Bauer

Es gehe um den Erhalt einer demokratischen Gesellschaft, die Raum für individuelle Lebensentwürfe lässt und niemanden – zum Beispiel wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion – diskriminiert, ausgrenzt oder gar verfolgt. Daran lassen Anka Lauer, Ali Nagelbach und Peter Yay-​Müller keinerlei Zweifel aufkommen.





