HSG Bargau/​Bettringen: 28:19 im Topspiel

Foto: fabro

In der Handball-​Landesliga haben die Damen der HSG Bargau/​Bettringen eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im Spitzenspiel gelang dem Tabellenführer gegen die zweitplatzierte TSG Schnaitheim ein deutlicher 28:19-Heimsieg.

Dienstag, 16. April 2024

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Nach der unnötigen ersten Saisonniederlage eine Woche zuvor durch das 19:21 bei der TSG Ehingen hat die HSG Bargau/​Bettringen in der Uhlandhalle den Tabellenzweiten TSG Schnaitheim empfangen. Mit einem deutlichen 28:19 (12:10)-Erfolg gelang dem Spitzenreiter ein gewichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga.

Die HSG-​Damen sind somit bei noch drei ausstehenden Begegnungen nur noch einen Punkt von der Landesliga-​Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsliga entfernt.





Warum sich die HSG Bargau/​Bettringen diesen Spitzenspiel-​Sieg verdient hat, lesen Sie im Bericht von Axel Emele in der Rems-​Zeitung vom 17. April.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



299 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen