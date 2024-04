Stadtbibliothek Gmünd: 30-​jähriges Jubiläum

Foto: fleisa

Insgesamt 60 Jahre Jubiläum feiert die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd dieses Jahr – 30 Jahre Bibliothek im Amtshaus des Spitals, 20 Jahre Freundeskreis, 10 Jahre Online Ausleihe. Die Jubiläumswoche mit Programm für Jung und Alt startet am 23. April.

Dienstag, 16. April 2024

Sarah Fleischer

Dazu haben sich die Leitung der Stadtbibliothek und der Freundeskreis Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd ein Jubiläumsprogramm überlegt. Vom 23. bis zum 27. April wartet die Stadtbibliothek mit vielfältigen Angeboten auf.





Was während dieser Woche los ist und welche überraschenden Angebote die Stadtbibliothek auch regulär hat, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



An das Jahr 1994 erinnert sich Sybille Bruckner-​Schmidt noch gut. Die ehemalige Leiterin der Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd machte damals den Umzug vom Prediger ins Amtshaus des Spitals mit – ein riesiger logistischer Aufwand. Das 30-​jährige Jubiläum dieses Umzugs organisiert nun ihre Nachfolgerin, Daniela Geiger.

