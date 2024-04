Johannes Großkopf: Neuer Streckenrekord

Foto: Rolf Bayha

Seriensieger Johannes Großkopf aus Bettringen vom Sparda-​Team Rechberghausen hat den mit mehr als 300 Höhenmetern anspruchsvollen Halbmarathon in Lichtenwald mit einem neuen Streckenrekord gewonnen.

Mittwoch, 17. April 2024

Alex Vogt

Der Halbmarathon beim LIWA-​Lauf-​Event in Lichtenwald im Mittleren Schurwald ist in diesem Jahr von Seriensieger Johannes Großkopf (Sparda-​Team Rechberghausen) dominiert und souverän gewonnen worden. Eine Stunde, 13 Minuten und sieben Sekunden benötigte der Bettringer, um den 21,1 Kilometer langen Halbmarathon in Lichtenwald souverän für sich zu entscheiden. Damit verbesserte er den vor zehn Jahren von seinem Teamkollegen Richard Schumacher aufgestellten Streckenrekord (1:15:31) um mehr als zwei Minuten.







Mehr über den Start-​Ziel-​Sieg von Johannes Großkopf und die weiteren neuen Rekorde bei diesem Laufevent in Lichtenwald lesen Sie im Bericht von Rolf Bayha in der Rems-​Zeitung vom 17. April.



