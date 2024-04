Thomas Heinle: 1600 Kilometer mit dem Fahrrad von Lorch nach Oria

Fotos: Renato Spina

Am Samstagabend hatte er es geschafft und sein Ziel erreicht. Am 2. April war der Lorcher Thomas Heinle in der Stauferstadt zu seiner außergewöhnlichen Fahrradtour in die italienische Partnerstadt Oria gestartet.

Mittwoch, 17. April 2024

Alex Vogt

25 Sekunden Lesedauer



Wie geplant ist Thomas Heinle nach elf Tagen in Oria angekommen und wurde in der Lorcher Partnerstadt auf dem Rathausplatz herzlich in Empfang genommen und gefeiert. Gekommen waren viele Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderäte und Bürgermeister Cosimo Ferretti.





Wer Thomas Heinle auf seiner letzten Etappe nach Oria begleitet hat und mehr zu dieser besonderen Fahrradtour lesen Sie im Bericht von Rolf Voigt in der Rems-​Zeitung vom 17. April.



