Alexander Ziegler: Vorbild des Jahres 2023

Foto: Wolfgang List

Der Vorsitzende der Schachfreunde Spraitbach, Alexander Ziegler, ist für sein ehrenamtliches Engagement von der Württembergischen Sportjugend als „Vorbild des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Donnerstag, 18. April 2024

Alex Vogt

Zu diesen zehn Vorbildern des Jahres 2023 gehört Alexander Ziegler (Bildmitte) von den Schachfreunden Spraitbach. „Wenn es so etwas wie einen Tausendsassa in einem Sportverein gibt, dann ist es Alexander Ziegler“, heißt es in der Laudatio zum Vorsitzenden der SF Spraitbach. Ziegler ist derzeit zudem kommissarischer Kassier, Mitglied im Jugendausschuss, Trainer, Vorsitzender des Schachkreises Schwäbisch Gmünd und des Schachbezirks Ostalb.





Bereits zum 18. Mal hat die Württembergische Sportjugend (WSJ) im Rahmen ihres landesweiten Ehrenamtswettbewerbs „Vorbilder des Jahres“ Jugendmitarbeitende aus Sportvereinen in ganz Baden-​Württemberg geehrt. Bei einer feierlichen Preisverleihung in Stuttgart erhielten die zehn „Vorbilder 2023“ jeweils die Trophäe Victor sowie einen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro für ihr herausragendes Engagement für Kinder und Jugendliche in Sportvereinen.

