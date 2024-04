Ministerialrat aus Frankreich kommt nach Gmünd

Am Dienstag, 9. April, ist der Politikwissenschaftler Emmanuel Large, Ministerialrat im französischen Wirtschaftsministerium, zu Gast in der Gmünder VHS. Sein Vortrag geht der Frage nach, wie die rechtsextreme Partei Rassemblement National in Frankreich so stark werden konnte.

Samstag, 06. April 2024

Benjamin Richter

Larges Vortrag „Le Rassemblement National“ nimmt den zunehmenden Rechtspopulismus und die Euroskepsis in Frankreich in den Blick. Der Experte fragt, was dazu geführt hat, dass diese Partei, die bis 2018 Front National hieß, als mittlerweile stärkste Oppositionspartei das Vertrauen Millionen französischer Bürger gewonnen hat.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Gmünder VHS am Münsterplatz, die Teilnahme kostet acht Euro. Anmeldung und weitere Infos unter gmuen​der​-vhs​.de oder 07171 925150.





