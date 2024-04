Gmünd: Surreale Ausstellung im Kornhaus

Foto: Monika Deimling

Ab dem kommenden Freitag, 12. April, bis 26. Mai zeigt der Gmünder Kunstverein im Kornhaus die Ausstellung „Rot ist das Girren deines grünen Vogels“ des Performance-​Künstlers BBB Johannes Deimling. Die Logik erfahrener Zusammenhänge, so der Verein, sei in Deimlings agierten Bildern außer Kraft gesetzt.

Sonntag, 07. April 2024

Benjamin Richter

51 Sekunden Lesedauer



Mit einer Performance aus seinem Zyklus „Mysterious Barricades“, zu Deutsch „Geheimnisvolle Barrikaden“, eröffnet der Künstler BBB Johannes Deimling am Freitag, 12. April, seine Ausstellung „Rot ist das Girren deines grünen Vogels“ im Gmünder Kunstverein. Die Vernissage im Kornhaus beginnt um 19 Uhr.

Deimlings Bildwelten, heißt es in der Ankündigung, forderten das Publikum auf, dem Künstler auf seinen surrealen Reisen in mystische Zeitzonen zu folgen. „Als agierte Bilder im Hier und Jetzt scheinen sie einer fernen Vergangenheit entstiegen, in eine weite Zukunft zu weisen, denn in ihnen ist die Logik erfahrener Zusammenhänge außer Kraft gesetzt“, schildert Kunstverein-​Geschäftsführerin Brigitte Schilling.

Das Spektrum umfasse Performance, Fotografie, Film, Malerei und Objekte. Nach der Begrüßung durch Stanislaus Müller-​Härlin führe Professorin Marie-​Luise Lange in die Ausstellung ein.

Zum Ende seiner Ausstellung bietet der Künstler darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der Gmünder VHS am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Mai, einen offenen Praxisworkshop zur Performance an.





