Gschwend: Kleidertausch im Bilderhaus

Beim Musikwinter-​Kleidertausch am Samstag, 13. April, starten Jugendliche und Erwachsene in Gschwend in Sachen Mode umweltbewusst in den Frühling. Ab 17 Uhr kann im Bilderhaus nach Herzenslust nach neuen Lieblingsteilen gestöbert werden.

Sonntag, 07. April 2024

Benjamin Richter

Um alles neu zu machen, muss man nicht auf den Mai warten. Auch im April lässt sich schon frischer Wind in den Kleiderschrank bringen – und die Auffrischung muss dank dem Kleidertausch im Rahmen des 37. Musikwinters im Gschwender Bilderhaus noch nicht einmal etwas kosten.

Am Samstag, 13. April, besteht dort von 17 bis 21 Uhr die Gelegenheit, eigene Kleidungsstücke vorbeizubringen und nach neuen Lieblingsteilen zu stöbern.

Um teilzunehmen, bringen Interessierte einfach bis zu 15 gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires mit und geben sie ab. Dann können die sortierten Kleiderstangen erkundet werden. Einfach vorbeikommen ist laut den Veranstaltern aber genauso möglich. Auch Umkleidemöglichkeiten sind zum Anprobieren der Teile vor Ort vorhanden.

Egal ob Fashionista oder Schnäppchenjäger, der Kleidertausch im Bilderhaus ist für jeden etwas und steht außerdem ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Zum Verweilen bei chilliger Musik lädt in der Veranstaltungsstätte im Brunnengässle 4 darüber hinaus eine Getränkebar ein. Weitere Informationen gibt es online unter bilder​haus​.de





