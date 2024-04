1. FC Heidenheim: Luca Kerber ist der nächste Neuzugang

Nach Julian Niehues vom 1. FC Kaiserslautern steht beim Fußball-​Bundesligisten 1. FC Heidenheim der nächste Neuzugang für das neue Spieljahr fest. Luca Kerber wird ab der Saison 2024/​25 für den FCH auflaufen. Der 22-​jährige zentrale Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wechselt nach dem Saisonende vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken an die Brenz und erhält beim FCH einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

„Luca ist ein junger und hochtalentierter Spieler, der inzwischen über 100 Drittligaspiele vorweisen kann und darüber hinaus auch im diesjährigen DFB-​Pokal auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir freuen uns, dass sich Luca für den FCH entschieden hat und sind überzeugt davon, dass er ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft werden kann“, äußert sich Robert Strauß (links auf dem Bild), FCH-​Bereichsleiter Sport, zu diesem zweiten externen Neuzugang.

Der in Dillingen/​Saar geborene Luca Kerber spielte bis 2016 in der Jugend des SSV Pachten und wechselte 2016 im Alter von 14 Jahren in die Saarbrücker Jugend. In den Folgejahren durchlief der Mittelfeldspieler sämtliche Jugendmannschaften des 1. FC Saarbrücken, bevor er im Winter der Saison 2020/​21 von der U19 in die Profimannschaft hochgezogen wurde. In den vergangenen drei Jahren bestritt Kerber 105 Spiele in der 3. Liga für den FCS. Dabei erzielte der 1,80 Meter große Mittelfeldspieler acht Tore und lieferte elf Torvorlagen. Im DFB-​Pokal kommt er auf fünf Einsätze.

„Ich freue mich, ab der kommenden Saison für den 1. FC Heidenheim aufzulaufen. Mit dieser neuen Herausforderung möchte ich an meine bisherigen Leistungen anknüpfen und mich sportlich und persönlich auf einem neuen Level noch einmal weiterentwickeln“, äußert sich Luca Kerber zu seinem Wechsel zum 1. FC Heidenheim.



