Sabine Fleiner: Neue Pflegedienstleitung am ZfP

Die Allgemeinpsychiatrische ZfP-​Klinik im Ostalbkreis erhält eine eigene Pflegedienstleitung. Sabine Fleiner ist ab sofort die Pflegedienstleiterin an den Standorten in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen.

Dienstag, 09. April 2024

Sarah Fleischer

Mit der Neubesetzung der pflegerischen Leitungsposition nimmt das Zentrum für Psychiatrie auch eine strukturelle Anpassung im großen Versorgungsgebiet Rems-​Murr-​Kreis, Ludwigsburg Süd sowie dem gesamten Ostalbkreis vor.







Fleiners Werdegang sowie ihre Pläne für das ZfP finden Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Fleiner war bereits in den vergangenen drei Jahren als Stellvertreterin in dieser Position tätig. In der Dualen Klinikleitung ergänzt sie Dr. Serena Zwicker-​Haag, Chefärztin in der Versorgungsregion Ostalbkreis.„Die Möglichkeit, den Pflegebereich im Ostalbkreis im Rahmen der Doppelspitze mit Chefärztin Dr. Serena Zwicker-​Haag neu zu gestalten, ist für mich sehr reizvoll“, freut sich die neue Pflegedienstleiterin.

