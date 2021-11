Corona: Fragen und Antworten zur Quarantäne

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wird nicht mehr vom Gesundheitsamt des Ostalbkreises kontaktiert und muss sich selbst in Quarantäne begeben. Das wirft Fragen auf.

Eine ausführliche tabellarische Übersicht, anhand derer positiv Getestete und deren Haushaltsangehörige die für sie geltenden Fristen ersehen können, gibt auf der Homepage des Ostalbkreises . Dort sind auch Merkblätter des Sozialministeriums eingestellt, die darüber informieren, was bei positivem PCR-​, Antigen-​Schnelltest oder Selbsttest zu tun ist.





Sowohl positiv Getestete, als auch Kontaktpersonen werden nicht mehr vom Gesundheitsamt angerufen und /​oder per E-​Mail über Absonderungspflichten sowie –fristen informiert. Beim Gesundheitsamt Ostalbkreis und vor Ort in den Gemeindeverwaltungen tauchen deshalb zahlreiche Fragen auf:Sogenannte, also positiv auf das Coronavirus Getestete, und ihre nicht vollständig geimpften oder genesenen Haushaltangehörigen müssen sich gemäß der jeweils geltenden Corona-​Verordnung Absonderung Baden-​Württemberg selbstständig und eigenverantwortlich in in Quarantäne begeben, sobald ein Antigen-​Schnelltest oder ein PCR-​Test positiv ausfällt.Das Gesundheitsamt gibt die Daten der positiv getesteten Person an dasder jeweiligen Wohnsitzgemeinde weiter. Die Bürgermeisterämter können anhand der übermittelten Daten die Absonderungspflicht von positiv Getesteten und gleichzeitig deren Haushaltsangehörigen kontrollieren.14 Tage nach positivem Antigentest oder positivem PCR-​TestDie 14-​tägige Absonderungspflicht beginnt mit Symptombeginn zu laufen.EineIndexpersonSymptome kann sich am fünften Tag mit einem negativen PCR-​Test freitesten.nach Testung der Indexperson oder nach Symptombeginn bei der Indexperson.Ab demkann sich ein Haushaltsangehöriger mit einem negativen PCR-​Test freitesten. Ab Tag 7 ist dies mit einem negativen Antigentest möglich.Die Absonderung endet, ein negativer Befund muss aber weiterhin aufgehoben werden und auf Verlangen dem jeweils zuständigen Ordnungsamt vorgelegt werden.Fürgeimpfte undHaushaltsangehörigeSymptome besteht keine Absonderungspflicht.Auf Antrag der positiv getesteten Person beziehungsweise der haushaltsangehörigen Person stellt dasnach Ablauf der Absonderungsdauer eine Bescheinigung über den Absonderungszeitraum aus. „Für denreicht zunächst der Nachweis des positiven Testergebnisses“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können beim Bürgermeisteramt zudem einenach der Test-​Verordnung erhalten.Personen, diezur Gruppe der Haushaltsangehörigen zählen, aber Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen und sich testen lassen. Es erfolgt nur noch in Ausnahmefällen (beispielsweise ein Ausbruch in sogenannten vulnerablen Gruppen wie etwa in Altenpflegeeinrichtungen) eine Einstufung als enge Kontaktperson beziehungsweise die Anordnung zur Absonderung durch das Gesundheitsamt.

