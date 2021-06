Besuch im Freibad: Das müssen Sie jetzt wissen

Die Freibäder in und um Schwäbisch Gmünd haben entweder bereits geöffnet oder werden in den nächsten Tagen ihre Pforten öffnen. Das müssen Sie jetzt wissen:

Dienstag, 01. Juni 2021

Thorsten Vaas

Die Gemeindeverwaltung empfiehlt, sich im Zweifel vor einem Besuch über die Instagram-​, die Facebookseite oder telefonisch unter 0 71 75 /​ 89 42 zu informieren.





Mit dem Freibad öffnet gleichzeitig der Kiosk mit dem Freibad-​Team um Steffi Kirschnek. Dort gelten dieselben Schutzbestimmungen wie für Gastronomiebetriebe. Aktuelle Informationen zum Freibad unter www​.wald​stet​ten​.de sowie über die Facebook-​Seite.





Allgemein gilt in allen Bädern zwischen den Badegästen ein Abstand von mindestens 1 , 50 Metern. Dies gilt im Beckenbereich genauso wie auf der Liegewiese. Hier gelten die jeweiligen Kontaktbeschränkungen der aktuellen Coronaverordnung. In bestimmten gekennzeichneten Bereichen gilt die Maskenpflicht.





Die Bäderbetriebe Gmünd haben dasam Samstag,. Mai, bereits geöffnet. Dasfolgte zwei Tage später, am Montag,. Mai. Die Bäderbetriebe sind verpflichtet Warteschlangen zu vermeiden. Deshalb können Tickets im Voraus über ein Online-​Ticketsystem auf der Bäderseite – www​.gmuen​der​-baeder​.de – gebucht werden. Eine kostenlose Teststation steht Kunden und Kundinnen direkt am Eingang des Bud Spencer Bades von Montag bis Sonntag abUhr bisUhr zur Verfügung. Im Bud Spencer Bad können gemäß der Einlassbeschränkung (m² pro Besucher) maximalBesucher und im Freibad Bettringen maximalGäste, sich zeitgleich im Bad aufhalten. Aufgrund dieser Vorgabe können auch in diesem Jahr wieder keine Saisonkarten angeboten werden.Dashat ebenfalls am Montag erstmals in der Saisonseine Tore geöffnet. Neben den bekannten Teststationen besteht am Ort die Möglichkeit, sich zum Selbstkostenpreis bei der Firma Kaiser im Kappelwegtesten zu lesen. Hierzu ist eine telefonische Terminvereinbarung unter/​erforderlich. Die Besucherzahl im Freibad Schechingen ist auf maximalPersonen begrenzt. Eine Voranmeldung ist, im Gegensatz zu vielen anderen Bädern, nicht notwendig.Das Hygienekonzept aus dem Jahrwurde weiterentwickelt. So ist die Kontaktnachverfolgung nun zum Beispiel auch mittels der Luca-​App möglich. Die Zettel für die schriftliche Kontaktnachverfolgung können auf der Internetseite der Gemeinde unter www​.schechin​gen​.de heruntergeladen und vorausgefüllt werden. Dies verkürzt die Zeit an der Kasse. Bei den Eintrittspreisen hat sich der Gemeinderat Schechingen entschieden, keine Erhöhung vorzunehmen, sondern die Preisebeizubehalten. Auch die Preise für Speisen und Getränke im Kiosk bleiben weitgehend stabil zum Vorjahr. Neu eingeführt hat die Gemeinde einen langen Badetag am Freitag. Hier ist das Freibad bisUhr und der Kiosk bisUhr, somit eine Stunde länger, geöffnet. Auch am langen Badetag gilt der Abendtarif von zwei Euro abUhr. Bei Dauerregen und Lufttemperaturen unterGrad bleibt das Freibad Schechingen geschlossen.Dasöffnet ab Montag,. Juni. Gemäß der aktuellen Verordnung kann die Gemeinde Waldstetten je Schicht maximalBadegäste in die Freibadanlage einlassen. Das Badevergnügen wird in zwei Schichten unterteilt: Erste Schicht vonbisUhr. Zwischendurch Reinigung und Desinfektion von Türgriffen, Ein– und Ausstiegshilfen, Toiletten sowie verschiedener Gebrauchsgegenstände. Zweite Schicht vonbisUhr.Die Eintrittspreise für die erste Schicht betragen für Erwachsene:Euro; Kinder vonbisJahren, Schüler und Studenten mit Ausweis, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende:Euro. Die zweite Schicht kostet für Erwachsene:Euro; Kinder vonbisJahren, Schüler und Studenten mit Ausweis, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende:Euro. Vor dem Hintergrund limitierter Einlässe je Schicht gibt es in dieser Badesaison in keinem der Freibäder Jahreskarten, Zehnerkarten oder Kombikarten. Die Eintrittskarten für das Freibad sind online über die Bäderbetriebe der Stadtwerke Gmünd unter www​.gmuen​der​-baeder​.de zu buchen. Dies kann für maximal drei Tage im Voraus geschehen. Auf der Homepage der Gemeinde (Aktuelles) befindet sich ein Link, der ebenfalls die Buchung ermöglicht. Erste Buchungen sind ab kommenden Freitag,. Juni,Uhr, möglich.Dasist ab. Juni für die Badegäste wieder offen. Dabei wird die Zahl der gleichzeitig zugelassenen Badegäste vom jeweiligen Inzidenzwert abhängen: Bei einem Inzidenzwert zwischenunddürfenBadegäste gleichzeitig im Bad anwesend sein. Bei einer stabilen-​Tage-​Inzidenz unterkann die Anzahl bis aufBadegäste erhöht werden. Angesichts der niedrigen zulässigen Besucherzahlen, und weil im Voraus nicht absehbar ist, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln werden und ob unter Umständen auch eine erneute Schließung des Freibades notwendig wird, werden in dieser Saison keine Dauer– und Kombikarten verkauft.Die Öffnungszeiten sind einheitlich Montag bis Sonntag vonUhr bisUhr. In diesem Jahr werden keine Zeitfenster eingerichtet. Dafür gibt es ein rollierendes System. Sobald Badegäste das Bad verlassen, können sich wieder neue Besucher einbuchen.Die Kontaktdaten sind von jedem Badebesucher zur Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten anzugeben. Um dies wie auch die maximale Belegungszahl sicherzustellen, ist wie im letzten Jahr eine online gestützte Voranmeldung erforderlich. Mit einer Buchungsbestätigung, die man im Rahmen der Online-​Anmeldung erhält, ist ein Zutritt in das Freibad möglich.Für das Schwimmerbecken in Heubach wird insgesamt eine maximale Zahl vonSchwimmern zugelassen. Für das Kleinkind-​Planschbecken wird die maximale Zahl aufKinder festgelegt. Das Nichtschwimmerbecken kann nur bei geringem Badebetrieb geöffnet werden. Hier geht es zur Online-​Registrierung.

