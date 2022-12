Funkmast Gschwend wird in Betrieb genommen

Foto: ws

Das neue Zeitalter für den Gschwender Ortsteil Schlechtbach und zahlreiche „Außenposten“ begann am 11. November und war doch kein Faschingsscherz: Der neue Funkmast am Ortsrand von Schlechtbach in Sichtweite von Hönig ging in Betrieb.

Donnerstag, 01. Dezember 2022

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer





Bisher ist es nur die Telekom, die über den Masten sendet. Aber Vodafone habe schon Interesse signalisiert, sagte Gschwends Bürgermeister Christoph Hald, der sich am Mittwoch mit seinem Ruppertshofener Amtskollegen Peter Kühnl und dem Kommunalbeauftragten der Telekom, Daniel Eger, am neuen Funkmast in Schlechtbach traf, um ihm mit dem obligatorischen Druck auf den roten Knopf in Betrieb zu nehmen.

Daniel Eger stellte fest: „Angesichts der hügeligen Landschaft und der umliegenden Wälder blieben nur wenige Möglichkeiten für den neuen Standort, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten.“



Auch Weiler i.d.B . hatt erst im September einen Funkmasten und damit endlich Empfang bekommen.





Was der Turm kostete und welche Gemeinden noch von dem Funkmast profitieren, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

162 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen